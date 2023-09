Exposition «Le Nid» Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette exposition réalisée par Lætitia Le Saux et Stéphane Servant, est une véritable immersion dans l’univers de l’album «Le Nid» édité chez Didier Jeunesse.

Avec Le Nid, Stéphane Servant et Laetitia Le

Saux offrent une œuvre sensible, douce et poétique. Un récit, des images qui

s’adressent à l’imaginaire des tout-petits et répondent à leur besoin

d’exploration du monde et à leur goût inné pour les histoires et les livres. Un

arbre aux cheveux fous, un chapeau qui s’envole et voici une histoire qui

commence…Déposé par le vent, tout en haut de l’arbre, il devient un joli nid

pour deux mésanges amoureuses.

Les saisons passent.

Vous découvrirez un espace de lecture et de découverte

sensorielle pour plonger au cœur de cet album. Vous y retrouverez le feuillage

de l’arbre, le chapeau et la représentation des saisons (l’automne et l’hiver)

à travers des objets, personnages, doudous et transats, accompagnés de musique

et de sons pour vous faire voyager… Une installation qui fera le bonheur des

tout-petits et des adultes !

« Exposition réalisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne »

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

