Exposition collective organisée par les Ateliers du Lac. Sculptures, peintures, photographies… le thème du NID traité par une dizaine d'artistes sera à l'honneur. nLe Samedi à 15h, la Compagnie La Gueudaine présentera son spectacle Rouge Zèbre pour le bonheur des grands et des petits. Et, il y aura d'autres surprises ! contact@lesateliersdulac.com +33 6 73 18 80 40 https://www.lesateliersdulac.com/

