EXPOSITION LE MUSÉE PASTEUR FÊTE SES 100 ANS Maison Natale de Louis Pasteur Dole, samedi 17 février 2024.

Le musée Pasteur fête ses 100 ans

Acquise par la ville de Dole en 1911, avec le soutien de la Fondation Rockefeller et de la famille Pasteur Vallery-Radot, la maison natale de Louis Pasteur est aménagée en musée dès 1923. Le premier musée dédié à Louis Pasteur est inauguré le 26 mai 1923, en présence du président Alexandre Millerand et des sociétés savantes. La ville de Dole fut l’une des premières étapes du voyage du président, qui parcourut ensuite plusieurs villes de France que Louis Pasteur avait marquées de son esprit scientifique.

A partir de photographies, de coupures de presse, ou encore de témoignages, cette exposition rend hommage aux célébrations du centenaire de Louis Pasteur dans le Jura, en France et dans le Monde en décembre 1922 et en mai 1923. Elle vous invite à découvrir l’histoire du musée et du quartier des tanneurs où le père de Pasteur a travaillé à partir de 1816 en tant que tanneur et corroyeur. Dans les années 1970, sous l’égide de Jacques Duhamel, ce quartier connut un bouleversement déterminant, en devenant le deuxième secteur sauvegardé de France.

Il y a 100 ans, la ville de Dole a lancé un mouvement qui a rencontré l’engagement sans faille des bénévoles de la Société des Amis de Pasteur. Créé en 2013, l’EPCC Terre de Louis Pasteur soutenu par cinq collectivités territoriales et l’Académie des sciences de Paris poursuit une coopération fructueuse avec la Société des Amis de Pasteur et l’association des Habitants et Amis de la rue Pasteur pour faire vivre et rayonner la maison natale du plus célèbre des dolois.

Visites guidées de l’exposition

Les samedis 5 et 19 août à 16h

Les mardis 8,15,22 août à 16h

Les dimanches 13 et 27 août à 10h45

Le samedi 9 et le samedi 23 septembre à 16h (sur réservation uniquement)

Le samedi 21 octobre à 15h et le dimanche 29 octobre à 11h (sur réservation uniquement)

Le samedi 4 novembre à 11h (sur réservation uniquement) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Maison Natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté maisondole@terredelouispasteur.fr

