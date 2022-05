EXPOSITION ‘LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse À l’occasion des 30 ans de la piscine de Bar-le-Duc, le Musée barrois expose 30 reproductions d’œuvres sur le thème de l’eau. Belle, dangereuse, nourricière, base de travail ou lieu de promenade, l’eau, sous ses multiples aspects (rivières, canaux, lacs, océans…) a largement inspiré les artistes. Découvrez les œuvres du Musée barrois entre deux plongeons, deux longueurs ou deux descentes de toboggan ! musee@meusegrandsud.fr +33 3 29 76 14 67 Bar-le-Duc

