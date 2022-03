Exposition Le Musée des Machines Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Recréer, imaginer, transformer, utiliser, raconter. Un ou des guides, nous entraînant au coeur des machines, de leur fonction, de leur bruit. “Le musée des machines ” vous propose une exposition/spectacle léonardesque et décalée à Eguzon. +33 6 75 38 90 59 L’exposition “Le musée des machines sera visible et manipulable à Eguzon-Chantôme du 12 au 27 mars! Dans toute la ville

Recréer, imaginer, transformer, utiliser, raconter. Un ou des guides, nous entraînant au coeur des machines, de leur fonction, de leur bruit. ©castanéa

