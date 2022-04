Exposition : Le musée de rouge et noir Thouars, 16 avril 2022, Thouars.

Exposition : Le musée de rouge et noir Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour Thouars

Thouars Deux-Sèvres

Le musée Henri Barré va vous en faire voir de toutes les couleurs ! Au détour d'un tableau, d'une sculpture, d'un vêtement, l'exposition "Le musée de rouge et noir vous invite à découvrir ces deux couleurs : le rouge passion, puissant,

énergique et le noir tempéré, élégant, sobre et noble. Rouge et noir, deux couleurs que tout oppose en apparence mais qui trouvent leur lien à Thouars grâce à son passé cheminot, la ville « rouge » et son village noir. De leur fabrication à leur symbolique, découvrez toutes les subtilités de ces deux couleurs grâce à des objets et œuvres du musée, et des musées partenaires.

En partenariat avec plusieurs musées des Deux Sèvres.

Cette exposition est une 1ère dans son genre. Chaque musée a choisi de mettre en avant 1 ou 2 couleurs présentes sur des objets de leurs collections et de les compléter avec les œuvres des autres musées du département pour les illustrer. Une exposition faite de prêts et de partages.

+33 6 22 66 43 45

