2023-02-23 10:00:00 – 2023-09-03 18:00:00

Doubs Sochaux Alors que l’association L’Aventure Peugeot a soufflé ses 40 bougies en 2022, son Musée se prépare à accueillir la PEUGEOT 205 dans le cercle des jeunes quadras dynamiques ! Des victoires en rallye à la GTI, en passant par les séries spéciales et d’inoubliables publicités, retrouvez les temps forts de ce modèle mythique à l’occasion de cette exposition. Plus d’une dizaine de modèles seront présentés dont la maquette de style, une fourgonnette de pompiers et bien entendu des versions sportives ! D’autres célébrations vont animer l’année, avec en point d’orgue l’accueil d’un grand rassemblement au Musée du 7 au 9 juillet, organisé avec Le Club 205. musee@peugeot.com +33 3 81 99 42 03 https://www.museepeugeot.com/ Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe Sochaux

