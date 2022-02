Exposition le Mumo et spectacle de rue Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-04-16

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire de 10 à 12h et de 13h30 à 17h : le MUMO ouvrira ses portes – explication sur les œuvres présentées. Entrée libre et gratuite.

A 14h30 et à 16h : Les Mauvaises Graines, groupe de percussionnistes, animera le village avec 2 spectacles de rue (40 min.) Montfaucon-en-Velay

