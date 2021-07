Montpellier Villa des Cent Regards Hérault, Montpellier Exposition “Le Moyen Âge pour une Renaissance” Villa des Cent Regards Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Après plus d’un an de travail, la Villa des Cent Regards renait : Les tentures d’inspiration médiévales d’Andrée Viricel viendront habiller les murs encore blessés. L’artiste présentera ses sculptures et bas-reliefs en terre cuite d’inspiration médiévale (Vierges romanes et gothiques) ainsi que quelques pièces de poterie et sculptures contemporaines. **Des travaux sur le Moyen Âge pour une Renaissance**

Participation libre pour la poursuite de la restauration de la Villa

Exposition des travaux d’Andrée Viricel sur le Moyen Âge Villa des Cent Regards 1000 rue de la Roqueturière, 34090 Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

