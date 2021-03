Exposition Le Mounier, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Exposition Le Mounier 2021-10-09 15:00:00 – 2021-11-14 19:00:00 Quai Jean Bart Galerie d’Art Athéna

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Créateur volontaire, inspiré et exigeant, animé d’une inébranlable foi humaniste, Maurice Le Mounier introduit dans son expression picturale une émotion poétique et une sensibilité admirablement servies par une exceptionnelle maîtrise technique. Par la richesse et la subtilité des choix chromatiques, l’équilibre de la composition et la sobriété du graphisme, son œuvre figure sans conteste parmi les témoignages du siècle. Sur RDV le matin, fermeture hebdomadaire le mercredi.

+33 2 96 73 30 73 http://www.galeriedart-athena.com/

