Exposition « Le Monde du livre d’artiste »

2022-11-11 – 2022-11-13 EUR Porteur d’un projet pluriannuel « LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS», un groupe de passionnés organise une Exposition sur « Le Monde du livre d’artiste ». L’association Egrégora Bassin d’Arcachon a engagé un cycle d’expositions sur l’objet-livre. Le Livre dans tous ses états est une manifestation culturelle annuelle qui fait découvrir les aspects de la vie du livre dans toute sa diversité. La première édition était orientée autour des métiers d’art du livre.

L'édition 2022 propose d'explorer Le Monde du livre d'artiste. Ce rassemblement régional accueille des artistes plasticiens. des représentants des métiers des arts du livre. des éditeurs et une libraire. Deux conférences-débats L'expérience du Livre d'artiste sont également proposées. Des ateliers pour le public scolaire animés par le collectif Le Carrosse compléteront le programme.

