EXPOSITION : LE MONDE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI Prades-le-Lez

EXPOSITION : LE MONDE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Prades-le-Lez, 1 mai 2023, Prades-le-Lez. EXPOSITION : LE MONDE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Prades-le-Lez

2023-05-01 – 2023-05-01

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez GRATUIT – en accès libre du 9avril au 29 mai 2022

LE MONDE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

(exposition composée de 6 expositions différentes) Cette exposition (composée de 6 expositions différentes) vous fera voyager de la création de la terre jusqu’à l’émergence de la vie.

Entre évolution de la biodiversité et croisement avec l’humanité : qui sommes-nous, d’où venons-nous et quelle est notre place sur cette terre? Les expositions présentées :

– Mouvements de la Terre

– Prélude à la vie

– A l’aube de l’humanité

– L’héritage de Darwin

– Biodiversité nos vies sont liées

– Essentielles Exposition au rez-de-chaussée du château

Horaires :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Horaires :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

le week-end de 14h à 17h30

(Bandeau bas de page du site internet) Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

