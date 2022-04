Exposition Le Monde de Guignols – Visite nocturne du Musée de la Marionnette Musée de la Marionnette de Saint-Affrique, 14 mai 2022 20:00, Saint-Affrique.

Nuit des musées Exposition Le Monde de Guignols – Visite nocturne du Musée de la Marionnette Musée de la Marionnette de Saint-Affrique Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre.

Cette exposition raconte la création de Guignol, né de la misère et assoiffé de justice. Vous apprendrez comment Guignol est passé, des bas quartiers aux salons mondains, de Lyon au reste du Monde.

### Le Monde de Guignols

La nouvelle exposition, « Le Monde de Guignols » du Musée de la Marionnette à St Affrique, sera ouverte **le samedi 14 mai 2022 de 20h à 22h.**

Elle vous racontera la création de Guignol, né de la misère, proche des plus démunis, assoiffé de justice. Armé de son bâton et de sa bonne humeur, il venge les pauvres de ceux qui les oppriment.

Certains, ayant trouvé dans sa popularité l’occasion de toucher un grand nombre de ces enfants-travailleurs du XIXe s., l’ont utilisé afin de servir un projet de moralisation.

Vous apprendrez ce qui a causé son déclin mais a contribué à son immortalité.

Vous y croiserez ses ancêtres Polichinelle, Punch ainsi que d’autres “Guignols”, que les bouleversements du XIXe s,. ont fait surgir à travers le continent européen.

Au Musée de la Marionnette, vous seront proposés **deux visites accompagnées, à 20h et 21h,** ainsi que des jeux permettant aux enfants de découvrir l’exposition en autonomie. Petits et grands pourront s’essayer à l’art du marionnettiste grâce à un castelet et des marionnettes mis à disposition.

Cet ancien tribunal a été réaménagé afin d’accueillir une collection de plus de 600 marionnettes du monde entier, prêtées par un collectionneur, Monsieur Gomond. Les marionnettes sont exposées selon des thématiques qui varient tous les deux ans. Après le théâtre d’ombre, les marionnettes de Chine, le destin du marionnettiste A Recoing… nous proposons l’histoire de Guignol.

L’exposition « Le Monde de Guignols » raconte Guignol, né de la misère et assoiffé de justice. Vous y croiserez ses ancêtres et ses cousins, Polichinelle, Punch ainsi que d’autres « Guignols », que les bouleversements du XIXe s. ont fait surgir à travers le continent européen.

Le Musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.Il fait face à un parking et se trouve à deux pas du jardin public et de terasses de café.

https://ville-saintaffrique.fr/ http://ville-saintaffrique.fr/

The Museum is accessible to people with reduced mobility. It faces a parking lot and is a stone’s throw from the public garden and coffee terraces. Free entrance. Saturday 14 May, 20:00

This former court was refurbished to house a collection of more than 600 puppets from around the world, loaned by a collector, Mr Gomond. The puppets are exhibited according to themes that vary every two years. After the shadow theatre, the puppets of China, the destiny of the puppeteer A Recoing… we propose the story of Guignol. The exhibition «Le Monde de Guignols» tells the story of Guignol, born from poverty and thirsting for justice. You will meet his ancestors and cousins, Polichinelle, Punch and other «Guignols», that the upheavals of the 19th century have brought out across the European continent.

Le Monde de Guignols

La nueva exposición, «Le Monde de Guignols» del Museo de la Marioneta en St Affrique, se abrirá el sábado 14 de mayo de 2022 de 20 h a 22 h. Os contará la creación de Guignol, nacido de la miseria, cercano a los más necesitados, sediento de justicia. Armado con su vara y su buen humor, vengará a los pobres de los que los oprimen. Algunos, habiendo encontrado en su popularidad la oportunidad de llegar a un gran número de estos niños-trabajadores del siglo XIX, lo utilizaron para servir a un proyecto de moralización. Usted aprenderá lo que causó su declive pero contribuyó a su inmortalidad. Se cruzará con sus antepasados Polichinelle, Punch y otros “Guignols”, como los trastornos del siglo XIX. han surgido en todo el continente europeo.

En el Museo de la Marioneta, se ofrecerán dos visitas acompañadas, a las 20h y 21h, así como juegos que permiten a los niños descubrir la exposición en autonomía. Pequeños y grandes podrán probar el arte del titiritero gracias a un Castelet y títeres puestos a disposición.

Entrada libre. Sábado 14 mayo, 20:00

8 Bd Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron 12 400 12400 Saint-Affrique Occitanie