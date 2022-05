Exposition Le Monde de Guignols – Visite nocturne du Musée de la Marionnette Musée de la Marionnette de Saint-Affrique, 14 mai 2022, Saint-Affrique.

Exposition Le Monde de Guignols – Visite nocturne du Musée de la Marionnette

Musée de la Marionnette de Saint-Affrique, le samedi 14 mai à 20:00

### Le Monde de Guignols La nouvelle exposition, « Le Monde de Guignols » du Musée de la Marionnette à St Affrique, sera ouverte **le samedi 14 mai 2022 de 20h à 22h.** Elle vous racontera la création de Guignol, né de la misère, proche des plus démunis, assoiffé de justice. Armé de son bâton et de sa bonne humeur, il venge les pauvres de ceux qui les oppriment. Certains, ayant trouvé dans sa popularité l’occasion de toucher un grand nombre de ces enfants-travailleurs du XIXe s., l’ont utilisé afin de servir un projet de moralisation. Vous apprendrez ce qui a causé son déclin mais a contribué à son immortalité. Vous y croiserez ses ancêtres Polichinelle, Punch ainsi que d’autres “Guignols”, que les bouleversements du XIXe s,. ont fait surgir à travers le continent européen. Au Musée de la Marionnette, vous seront proposés **deux visites accompagnées, à 20h et 21h,** ainsi que des jeux permettant aux enfants de découvrir l’exposition en autonomie. Petits et grands pourront s’essayer à l’art du marionnettiste grâce à un castelet et des marionnettes mis à disposition.

Entrée libre.

Musée de la Marionnette de Saint-Affrique 8 Bd Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron 12 400 Saint-Affrique Aveyron



