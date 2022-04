Exposition Le Monde d’Après à Garozarts Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Exposition Le Monde d'Après à Garozarts
Galerie Atelier Garozarts 2 Place du Marché Marmande

2022-04-23 – 2022-05-21

Marmande Lot-et-Garonne EUR Trois artistes nous révèlent l’invisible, la nature vibrante et poétique.

Vernissage le samedi 23 avril de 10h à 13h, en présence des artistes Isabelle Dansin, Blouet Plasticienne, Claire Harel.

Le Domaine de Beyssac, la biodynamie au cœur du Lot-et-Garonne, notre partenaire pour le vernissage, nous fera le plaisir de découvrir un vin intitulé « le monde d’après… »…

Galerie Atelier Garozarts 2 Place du Marché Marmande

