Exposition : « le Monde comme Jardin » Lemé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lemé.

Les Amis du Musée du Protestantisme de Lemé et l’association ‘’Les jardins familiaux du Saint-Quentinois’’ inaugurent une exposition temporaire ‘’Le Monde comme Jardin’’.

Tout jardin exprime une vision du monde, un rapport particulier à la terre et une compréhension de soi et d’autrui. Cette exposition vous propose d’explorer les dimensions spirituelles, humaines de ces relations à travers des jardins de différentes époques et différentes cultures.

+33 3 23 97 63 73 http://www.musee-leme02.fr/

