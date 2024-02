Exposition Le monde a une figure ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse, vendredi 22 mars 2024.

Exposition Le monde a une figure ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse Landes

Exposition « Le monde a une figure ».

Gali, peintre et dessinatrice, et Adrien Goudier, peintre

Exposition « Le monde a une figure ».

Gali, peintre et dessinatrice, et Adrien Goudier, peintre

Du 22 mars au 20 avril au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Gali est artiste peintre dessinatrice. Etre peintre, c’est se rapprocher du poète. Je crois. Ce personnage baudelairien dont le rôle est de rendre visible l’invisible

Adrien Goudier est artiste peintre, membre de la Fondation Taylor.

Vernissage le 22 mars à 17h30 en présence des artistes.

Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-04-20

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Le monde a une figure Seignosse a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Seignosse