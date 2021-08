Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Exposition – Le monastère des calvairiennes au temps de l’hopital militaire n°8 Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Exposition d’extraits du journal d’une infirmière âgée de 25 ans en 1915 lorsqu’elle a été affectée à l’hôpital de de la Retraite à Redon. Ce témoignage est accompagné de photographies d’Anne Catherine datant de la même période. Exposition dans le cloître des Calvairiennes. Réalisée par le Pôle Vie patrimoniale et Vie culturelle de la Ville de Redon. +33 2 99 71 05 27 Exposition d’extraits du journal d’une infirmière âgée de 25 ans en 1915 lorsqu’elle a été affectée à l’hôpital de de la Retraite à Redon. Ce témoignage est accompagné de photographies d’Anne Catherine datant de la même période. Exposition dans le cloître des Calvairiennes. Réalisée par le Pôle Vie patrimoniale et Vie culturelle de la Ville de Redon. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

