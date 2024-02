Exposition Le mois du Petit Prince Onet-le-Château, mardi 2 avril 2024.

En 1944 disparaissait Antoine de Saint-Exupéry en nous confiant le Petit Prince. À l’occasion de cet anniversaire, la médiathèque vous propose divers évènements autour du Petit Prince.

Le Petit Prince dans le monde entier. Présentation de plus de 38 traductions en langues étrangères.

Les plus petits d’entre nous pourront découvrir l’exposition sous une forme ludique. De petits jeux leur seront proposés à l’accueil de la médiathèque (jeu des 7 différences, cherche et trouve etc.).

Tout Public gratuit EUR.

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-27

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie

