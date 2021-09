Exposition “Le maquis de Lorris” Nogent-sur-Vernisson, 7 septembre 2021, Nogent-sur-Vernisson.

Exposition “Le maquis de Lorris” 2021-09-07 – 2021-10-02

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Exposition “Le maquis de Lorris” les origines du maquis de Lorris son évolution pour devenir en août 1944 le plus important du Loiret et participer aux libérations d’Orléans et de Paris. Exposition prêtée par le musée Départemental de la Résistance de Lorris. Gratuit, pass sanitaire obligatoire.

biblio.ngv@wanadoo.fr +33 2 38 07 03 76

