Exposition : «Le mage de mes rêves»
Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane, Gourdon
2 décembre 2022 - 31 décembre 2022

Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane
Place Noël Poujade
Gourdon, Lot

2022-12-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-31

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane

Gourdon

Lot La peinture de Mathias Yedenou, artiste autodidacte, nous emmène dans un imaginaire foisonnant, parfois un peu inquiétant, souvent loin, en Afrique. Son pays d’origine, le Bénin, est le pays du Vaudou. Cette culture transparaît dans certaines de ses œuvres, pour qui sait décoder les symboles.

Vernissage : Vendredi 02/12 à 18h30 en présence de l’artiste de Mathias Yedenou

Accessible aux heures d’ouverture de la BIG. ©Mathias Yedenou

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane Gourdon

