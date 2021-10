Chevillon Médiathèque de Chevillon Chevillon, Haute-Marne Exposition “Le loup” Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Animal social, intelligent et craintif, pourquoi donc le loup fait-il si peur ? Cette exposition examine l’origine de l’impopularité de cet animal, décrit depuis des siècles comme sanguinaire et cruel. Une sélection de documentaires et d’albums raviront un jeune public. Une exposition mise à disposition pour le mois de novembre par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Entrée libre

