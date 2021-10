EXPOSITION-Le loup et les Monts d’Arrée vus par Michel Bouquet” Le Cloître-Saint-Thégonnec, 24 octobre 2021, Le Cloître-Saint-Thégonnec.

EXPOSITION-Le loup et les Monts d’Arrée vus par Michel Bouquet” 2021-10-24 14:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère Le Cloître-Saint-Thégonnec

Les peintures de Michel Bouquet ont pour thèmes la nature, la flore et surtout la faune, des Monts d’Arrée, plus particulièrement. Sa passion pour le musée et les loups à également donné naissance à des tableaux représentant cet animal, loups qui il y a plus de 100 ans vivaient dans nos contrées. C’est un hommage à un artiste autodidacte, heureux dans la nature et heureux aussi au musée où il œuvra beaucoup, que nous proposons à travers l’exposition des ses œuvres. En effet, Michel s’en allé par une grise journée de novembre.

Ouverture du Musée, les mercredis et dimanches, de 14h à 18h.

musee.du.loup@wanadoo.fr +33 2 98 79 73 45 http://www.museeduloup.fr/

