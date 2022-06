Exposition « Le long du chemin », 2 juin 2022, .

Exposition « Le long du chemin »

EUR 0 0 L’exposition itinérante bilingue « Le long du chemin… » est présentéepour découvrir les différents lieux, sites et paysages jalonnant la voie d’Arles et la partie aragonaise du Camino Francés qui a été intégralement inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité. Un projet élaboré par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises dans le cadre d’un programme européen en partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Turismo Aragon, Gobierno de Aragon et Ayuntamientio de Canfranc.

Mairie d’Oloron Sainte-Marie

