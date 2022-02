Exposition Le Livre Pauvre La Riche, 4 juin 2022, La Riche.

Exposition Le Livre Pauvre La Riche

2022-06-04 10:00:00 – 2022-08-31 19:00:00

La Riche Indre-et-Loire

Depuis vingt ans, le poète Daniel Leuwers convie poètes et plasticiens à la confection de petits livres d’artistes manuscrits et peints. L’exposition réunit près de deux cents livres parmi les plus marquants qui témoignent de la richesse de cette aventure originale.

Depuis vingt ans, le poète Daniel Leuwers convie poètes et plasticiens à la confection de petits livres d’artistes manuscrits et peints. L’exposition réunit près de deux cents livres parmi les plus marquants qui témoignent de la richesse de cette aventure originale.

Depuis vingt ans, le poète Daniel Leuwers convie poètes et plasticiens à la confection de petits livres d’artistes manuscrits et peints. L’exposition réunit près de deux cents livres parmi les plus marquants qui témoignent de la richesse de cette aventure originale.

Photo expo

La Riche

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Conseil Départemental 37