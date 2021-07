Chenôve Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Chenôve, Côte-d'Or Exposition Le livre géant de la laïcité Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Cette exposition réalisée Jean-Michel Aypy fondateur de Hors Pistes Édition et validée par l’Observatoire de la Laïcité, permet aux petits et aux grands de (re)découvrir la naissance des grands principes de laïcité en France. Le livre géant de la laïcité est l’occasion idéale pour se plonger dans une histoire de la laïcité illustrée et colorée !

Entrée libre

Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres 9 Esplanade de la République 21300 Chenôve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

