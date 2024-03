Exposition « Le lin normand, l’ancêtre du futur » Place Reine Mathilde Caen, vendredi 15 mars 2024.

Exposition « Le lin normand, l’ancêtre du futur » Place Reine Mathilde Caen Calvados

Vendredi

Depuis 2020, Olivier Mériel a engagé un travail photographique sur l’homme et son territoire, l’homme et son environnement, l’homme et son savoir-faire. « Le lin a un rapport à l’origine du monde. Il est à la fois éphémère et endurant, c’est le miroir de la condition humaine. Le noir et le blanc est la couleur du spirituel. »

L’après-midi à partir de 14h le weeekend.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 13:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames

Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxdames@normandie.fr

