Exposition : « Le kiosque à musique fait peau neuve »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin botanique

### Le Service du Patrimoine vous propose de redécouvrir l’histoire du kiosque à travers cette exposition hors les murs. La restauration du kiosque est l’occasion de rappeler son histoire, son importance dans la vie des Sedanais et de présenter les techniques de restauration mises en œuvre au niveau local, dont certaines innovantes.

Gratuit. Exposition située autour du kiosque, au cœur du jardin botanique. Accès libre aux horaires d’ouverture du jardin.

Le Service du Patrimoine vous propose de redécouvrir l'histoire du kiosque à travers cette exposition hors les murs. Jardin botanique Avenue de Verdun, 08200 Sedan

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

