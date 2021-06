EXPOSITION : LE JOURNAL DE LA COMMUNE D’ELOI VALAT Montpellier, 15 juin 2021-15 juin 2021, Montpellier.

EXPOSITION : LE JOURNAL DE LA COMMUNE D’ELOI VALAT 2021-06-15 00:00:00 – 2021-06-16 00:00:00

Montpellier 34080

1871 – La commune de Paris, des femmes et des hommes, damnés de l’Histoire qui luttèrent contre un monde mal fait, pour une république sociale fraternelle et solidaire…

À partir d’extraits du Journal Officiel de la République française, publié par la Commune, il dessine à la plume, dans un style expressionniste, les héros du jour: ouvrières, journaliers, petit peuple, marmots, insurgés, communeuses et communards… De grands aplats de couleurs leur donnent chair et sang. On pense aux phrases de Jules Vallès « Le ciel est d’un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. »

Les planches d’Eloi Valat donnent à voir une révolution au quotidien, dans sa banalité lyrique, héroïque, tragique.

L’exposition, à l’initiative de l’association La Carmagnole et en partenariat avec le Département de l’Hérault dans le cadre du 150e anniversaire de La Commune, présente une sélection de 20 panneaux choisis par l’auteur. L’ensemble des 70 planches et une interview d’Eloi Valat sont disponibles sur le site des Archives départementales de l’Hérault: archives-pierresvives.herault.fr

Eloi Valat est né à Lyon en 1952. Peintre et dessinateur, il a vécu à son adolescence à Montpellier et revient régulièrement dans l’Hérault et l’Occitanie.

exposition du peintre et dessinateur Eloi Valat sur la commune de Paris

serv-educa.archives@herault.fr

exposition du peintre et dessinateur Eloi Valat sur la commune de Paris

1871 – La commune de Paris, des femmes et des hommes, damnés de l’Histoire qui luttèrent contre un monde mal fait, pour une république sociale fraternelle et solidaire…

À partir d’extraits du Journal Officiel de la République française, publié par la Commune, il dessine à la plume, dans un style expressionniste, les héros du jour: ouvrières, journaliers, petit peuple, marmots, insurgés, communeuses et communards… De grands aplats de couleurs leur donnent chair et sang. On pense aux phrases de Jules Vallès « Le ciel est d’un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. »

Les planches d’Eloi Valat donnent à voir une révolution au quotidien, dans sa banalité lyrique, héroïque, tragique.

L’exposition, à l’initiative de l’association La Carmagnole et en partenariat avec le Département de l’Hérault dans le cadre du 150e anniversaire de La Commune, présente une sélection de 20 panneaux choisis par l’auteur. L’ensemble des 70 planches et une interview d’Eloi Valat sont disponibles sur le site des Archives départementales de l’Hérault: archives-pierresvives.herault.fr

Eloi Valat est né à Lyon en 1952. Peintre et dessinateur, il a vécu à son adolescence à Montpellier et revient régulièrement dans l’Hérault et l’Occitanie.