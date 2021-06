Exposition : Le Joker, un fou au pays des cartes Musée français de la carte à jouer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

Musée français de la carte à jouer, le samedi 3 juillet à 18:00

Surprises dans les galeries d’exposition permanente du musée, le Joker fait des apparitions. Cette figure hors-norme qui, du Fou des tarots au « super-vilain » des comics américains, en passant par les jeux de cartes, s’est imposée comme une icône culturelle de notre société, est en effet fascinante. Un capuchon garni de grandes oreilles d’âne et de grelots, un habit le plus souvent bicolore et une marotte, sont les attributs qui l’identifient immédiatement entre toutes les cartes. À partir du milieu du XIXe siècle, les éditeurs de jeux vont rivaliser d’inventivité pour offrir leur propre version, en s’inspirant du Fou des tarots, du Nain jaune ou de la figure du bouffon que la littérature, à commencer par Victor Hugo, remet à l’honneur. Les artistes s’interrogent sur son identité ambigüe, facétieuse, voire inquiétante. Outre une importante sélection de jokers, issus notamment de la collection de Pierre Serna, professeur d’histoire de la Révolution française et de l’Empire à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, l’exposition présentera un choix d’oeuvres diverses, de Sarah Bernhardt, Salvador Dali, Antoine Roegiers et quelques autres.

Entrée libre dans le cadre du Festival Ludissyme

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00