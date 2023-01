Exposition : Le Jardin Extraordinaire Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’Évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Exposition : Le Jardin Extraordinaire Fougerolles-Saint-Valbert, 1 mars 2023, Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert. Exposition : Le Jardin Extraordinaire 206 Le Petit Fahys Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

2023-03-01 – 2023-08-25

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert 3 6 EUR Exposition sur le thème de la découverte et de la compréhension du vivant. C’est un jardin idéal où les enfants déambulent du potager au verger, d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, son secret : je suis, comme vous, un être vivant ! Dans ce jardin, les enfants de 3 à 7 ans expérimentent pour découvrir comment les plantes naissent et grandissent en les construisant. Ils testent, en manipulant, l’influence du soleil, de l’eau et d’autres éléments sur la croissance des plantes. Ce jardin permet aussi de se glisser sous terre et retrouver l’origine de certains végétaux qui finissent dans notre assiette. Des ateliers scolaires liés à l’exposition seront organisés.

À l’Ecomusée du Pays de la Cerise.

Contact et réservations : 03 84 49 52 50. +33 3 84 49 52 50 https://ecomusee-fougerolles.fr/ Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Ville Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert lieuville Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Departement Haute-Saône

Exposition : Le Jardin Extraordinaire Fougerolles-Saint-Valbert 2023-03-01 was last modified: by Exposition : Le Jardin Extraordinaire Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 1 mars 2023 206 Le Petit Fahys Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Haute-Saône

Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône