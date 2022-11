EXPOSITION – LE JARDIN DU FORGERON Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION – LE JARDIN DU FORGERON Baccarat, 28 novembre 2022, Baccarat. EXPOSITION – LE JARDIN DU FORGERON

2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville Baccarat Meurthe-et-Moselle Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut

2022-11-28 08:30:00 – 2022-12-24 12:00:00

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut

Baccarat

Meurthe-et-Moselle Baccarat Si les lumières s’éteignent sur le savoir-faire verrier, c’est pour laisser place à un nouveau talent, celui de la forge. A compter du 28 Novembre, le service culturel met pleins feux sur le Jardin du Forgeron.

C’est ainsi que de bien étranges fleurs de métal vont s’épanouir dans la galerie de l’Hôtel de Ville. Elles seront accompagnées d’autres œuvres originales -d’inspiration réaliste ou figurative- écloses des mains d’Hervé Le Gars, artisan bien connu des hablainvillois. Véritable alchimiste laissant couler de son cœur l’or qu’il a dans les mains… la ville vous invite à visiter ce jardin extraordinaire qui nous conduira jusqu’aux portes de 2023. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Ville de Baccarat

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat

dernière mise à jour : 2022-11-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Baccarat Adresse Baccarat Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Ville Baccarat lieuville Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle

Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

EXPOSITION – LE JARDIN DU FORGERON Baccarat 2022-11-28 was last modified: by EXPOSITION – LE JARDIN DU FORGERON Baccarat Baccarat 28 novembre 2022 2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville Baccarat Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS baccarat Meurthe-et-Moselle

Baccarat Meurthe-et-Moselle