Exposition Le Général de Lattre et la première armée française, l’alchimie d’une victoire 1944-1945 Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime, lundi 17 juin 2024.

Exposition Le Général de Lattre et la première armée française, l’alchimie d’une victoire 1944-1945 Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime Var

Par cette exposition la Fondation Maréchal de Lattre et la section Var de l’Union Nationale des Combattants ont voulu rendre hommage au maréchal de Lattre et aux Combattants de la Première Armée Française devenue « Rhin et Danube ».

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17

fin : 2024-06-30

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sainte-maxime.com

L’événement Exposition Le Général de Lattre et la première armée française, l’alchimie d’une victoire 1944-1945 Sainte-Maxime a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de tourisme de Sainte Maxime