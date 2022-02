Exposition : Le Français par tous les temps Wassy Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Exposition : Le Français par tous les temps Wassy, 2 mars 2022, Wassy. Exposition : Le Français par tous les temps Place Marie Stuart Médiathèque du Val de Blaise Wassy

2022-03-02 – 2022-03-30 Place Marie Stuart Médiathèque du Val de Blaise

Wassy Haute-Marne Wassy Haute-Marne Par le biais du jeu, venez découvrir l’évolution de notre langue à travers le temps ! Exposition sur l’évolution de la langue Française. Aux heures d’ouverture de la Médiathèque +33 3 25 04 08 70 Par le biais du jeu, venez découvrir l’évolution de notre langue à travers le temps ! Place Marie Stuart Médiathèque du Val de Blaise Wassy

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Wassy Adresse Place Marie Stuart Médiathèque du Val de Blaise Ville Wassy lieuville Place Marie Stuart Médiathèque du Val de Blaise Wassy Departement Haute-Marne

Wassy Wassy Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wassy/

Exposition : Le Français par tous les temps Wassy 2022-03-02 was last modified: by Exposition : Le Français par tous les temps Wassy Wassy 2 mars 2022 haute-marne Wassy

Wassy Haute-Marne