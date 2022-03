Exposition “le Français par tous les temps” médiathèque Jacques-Prévert de Mions Mions Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

du vendredi 11 mars au mercredi 23 mars à médiathèque Jacques-Prévert de Mions

L’évolution du français à travers les époques et, par le biais du jeu, l’occasion de le pratiquer joyeusement. L’interactivité propose aux lecteurs des infos complémentaires, des curiosités, des jeux, du son…

Entrée libre

Exposition interactive “le Français par tous les temps” du 11 au 23 mars médiathèque Jacques-Prévert de Mions rue Fabian-Martin, 69780 Mions Mions Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T13:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00

