Exposition : le fonds Robert Morel à la bibliothèque Sainte-Geneviève Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, lundi 15 janvier 2024.

Du lundi 15 janvier 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

samedi

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’année thématique Gastronomie Cuisine 2024, le département de la Réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève présente un cycle d’expositions sur le fonds Robert Morel.

Les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève se sont enrichies en 2013 d’une partie des œuvres de Robert Morel (1922-1990) et de presque tous les ouvrages qu’il a publiés, grâce au don de la collection rassemblée par Fanchon et Philippe Collod, soit près de 600 ouvrages imprimés. En 2018, cet ensemble a été complété par les archives relatives à la production éditoriale de Robert Morel, cédées à titre gracieux par Odette Ducarre, sa compagne et collaboratrice, en accord avec leurs enfants. Il s’agit de documents de nature très diverse : correspondance, maquettes de travail, contrats d’édition, bons de commande ou d’abonnement, projets de livres, documents iconographiques, etc.

Ce fonds témoigne de la richesse et de la variété des éditions Robert Morel depuis les publications parues sous le nom de « Club du livre chrétien » à partir de 1954 jusqu’aux livres publiés en collaboration avec l’éditeur belge Duculot dans les années 1980. Il comprend par ailleurs plusieurs ouvrages de Robert Morel qui fut écrivain avant de devenir éditeur : L’annonciateur : vie de saint Jean le baptiste paru chez René Julliard en 1942 par exemple ou encore La littérature clandestine : 1940-1944, essai publié en 1945 dans lequel il livre sa réflexion sur la « littérature du monde en guerre ».

Par sa richesse, cet ensemble reflète les pôles d’intérêt et sources d’inspiration de Robert Morel – la foi, la littérature et la gastronomie – et sa collaboration étroite avec Odette Ducarre (née en 1928), artiste-peintre. En effet, c’est elle qui réalise la plupart des remarquables maquettes qui font l’originalité de ses publications et participent à leur succès par la singularité de leurs formats, formes, couleurs, matériaux, souvent adaptés au texte.

La première collection que fait paraître Robert Morel au Club du livre chrétien est un ensemble de douze volumes, chaque volume étant consacré aux saints d’un mois de l’année, et s’intitule Les Saints de tous les jours. Le second titre de la collection, celui de février, paraît en 1955 sous forme brochée et est réédité dès 1957 avec un cartonnage de toile brique à décor de gaufrages à froid sur les plats, réalisé d’après une maquette d’Odette Ducarre. Suivront un très grand nombre de collections qui font la renommée et le succès des éditions Morel dans les années 1960 : « Célébration », inaugurée en 1961 par la Célébration du fromage du Père Maurice Lelong ; les O, ensemble lancé en 1967 et composé de plus de 70 tout petits livres ronds dont les 96 pages sont assemblées par un anneau en laiton ; ou encore la « Collection blanche » qui paraît à partir de 1968 (romans et autres œuvres littéraires), dans laquelle le texte commence habituellement sur la première page de la reliure.

Les livres relatifs à la cuisine et à la gastronomie tiennent une place importante dans la production éditoriale de Robert Morel, en dehors ou au sein de ses collections : presque toutes comportent plusieurs titres consacrés à ce sujet, aussi bien les « Célébrations » que les ouvrages « Jeunesse pratique » et certaines d’entre elles lui sont même presque exclusivement dédiées, la collection « J’aime » par exemple.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris

Bibliothèque Sainte-Geneviève