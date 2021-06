Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins 37340, Cléré-les-Pins Exposition “Le fil perdu” de l’artiste Diego MOVILLA dans le cadre du parcours Act(e)s (art contemporain en Touraine) Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins Catégories d’évènement: 37340

Exposition “Le fil perdu” de l’artiste Diego MOVILLA dans le cadre du parcours Act(e)s (art contemporain en Touraine) Cléré-les-Pins, 15 juin 2021-15 juin 2021, Cléré-les-Pins. Exposition “Le fil perdu” de l’artiste Diego MOVILLA dans le cadre du parcours Act(e)s (art contemporain en Touraine) 2021-06-15 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Cléré-les-Pins 37340 7.5 EUR Diego Movilla a beaucoup travaillé sur la réinterpretation de chefs d’oeuvres de l’histoire de l’art grâce aux possibilités offertes par le numérique. Au château de Champchevrier l’artiste va proposer “une autre suite” à l’exceptionnelle collection de 7 tapisseries des “Amours des Dieux” (Manufacture Royale d’Amiens, XVIIe) d’après des cartons de Simon Vouet, considéré comme le plus grand peintre de son temps. Une porte ouverte aux multiples interprétations des visiteurs. Commissariat artistique: Anne Laure Chamboissier. Diego Movilla a beaucoup travaillé sur la réinterpretation de chefs d’oeuvres de l’histoire de l’art grâce aux possibilités offertes par le numérique.

