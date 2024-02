Exposition « Le fil de la vie » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 21 février 2024.

Exposition « Le fil de la vie » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Vendredi

Le Fil de la Vie, une exposition d’Agnès Hemery.

S’articule autour de deux axes les grands pastels empreints de mystère qui nous incitent à la réflexion et les œuvres sur papier dont le graphisme dansant et les couleurs chatoyantes suscitent interrogation et émotion.

Exposition ouverte tous les jours de 14h30 à 19h.

Vernissage le samedi 24 février à partir de 17h.

Concert le dimanche 03 mars piano-voix Armel AMIOT à 17h.

Le Fil de la Vie, une exposition d’Agnès Hemery.

S’articule autour de deux axes les grands pastels empreints de mystère qui nous incitent à la réflexion et les œuvres sur papier dont le graphisme dansant et les couleurs chatoyantes suscitent interrogation et émotion.

Exposition ouverte tous les jours de 14h30 à 19h.

Vernissage le samedi 24 février à partir de 17h.

Concert le dimanche 03 mars piano-voix Armel AMIOT à 17h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Cherbourg-Octeville 10 rue Notre-Dame du Vœu

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie lesregardeursassocies@orange.fr

L’événement Exposition « Le fil de la vie » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin