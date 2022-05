Exposition – “Le Feu” – Peintures de Monique EYNARD Valdrôme Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 19:00:00 Quartier Saint-Jean Place Saint-Jean

Valdrôme 26310 Valdrôme Pour la deuxième année consécutive, « Extérieur jour » expose une dizaine de tableaux d’une artiste locale.

En plein coeur de l’été, Monique EYNARD originaire de Charens, va mettre le feu dans les rues de Valdrôme, au Quartier St Jean (face à l’auberge)… moniqueeynard26@gmail.com +33 7 78 65 68 02 Quartier Saint-Jean Place Saint-Jean Valdrôme

