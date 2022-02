Exposition « Le fabuleux bestiaire de Jean de la Fontaine » Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul Entrez dans le fabuleux univers de La Fontaine !

Les fables de La Fontaine font partie du patrimoine français. Au charme inestimable de la langue, vient s’ajouter le sens. Ces fables font réfléchir, explorant les méandres de la nature humaine, multipliant les questions morales. Un dialogue s’installe entre Jean de La Fontaine et ses lecteurs.

Chaque panneau illustre une fable et en extrait les caractéristiques psychologiques attachées à l’animal « héros » de l’histoire. Nous avons donc 12 animaux, douze types, douze comportements en société. Un treizième panneau s’intéresse à un personnage présent dans toutes les fables: le fabuliste lui-même. A partir de 10 ans. Tout au long de l’année la bibliothèque propose des expositions, venez les découvrir ! Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans.

Ouvert le mardi de 15h à 17h

Le vendredi de 15h à 18h

