Exposition « Le duc d’Aumale et Chantilly. Photographies du XIXe siècle » Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Exposition « Le duc d’Aumale et Chantilly. Photographies du XIXe siècle » Chantilly, 15 octobre 2022, Chantilly. Exposition « Le duc d’Aumale et Chantilly. Photographies du XIXe siècle »

1 Rue du Connétable Chantilly Oise

2022-10-15 – 2022-10-21 Chantilly

Héritier des Montmorency et des Condé, Henri d'Orléans duc d'Aumale (1822-1897) a hérité à l'âge de huit ans du domaine de Chantilly. A l'instar de la reine Victoria et du prince Albert, le duc d'Aumale s'intéresse à la photographie apparue en 1839 et pose dès 1848 devant les meilleurs photographes du temps, dont son condisciple et ami le vicomte Vigier. Avant de faire reconstruire en 1875 par l'architecte Daumet son château de Chantilly, mutilé depuis la Révolution, il commande une couverture photographique du site au photographe auvergnat Claudius Couton. Après la reconstruction, il confie en 1885 à Alphonse Chalot, un enfant de Chantilly, les prises de vues du château et du parc. Son intérêt pour la photographie naissante lui a fait constituer une collection importante de photographies de Chantilly avant et après sa reconstruction. Exposition incluse dans le billet Domaine sans supplément

