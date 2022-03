Exposition: Le duc d’Aumale et Chantilly, destins croisés Chantilly, 10 mai 2022, Chantilly.

Exposition: Le duc d’Aumale et Chantilly, destins croisés Chantilly

2022-05-10 – 2022-09-19

Chantilly Oise

Le destin de Chantilly est lié à celui d’Henri d’Orléans, plus connu sous le nom de duc d’Aumale. On connaît bien sûr les grandes réalisations du fils du roi Louis-Philippe ; la reconstruction du château et la création du musée Condé ; mais le bienfaiteur de Chantilly a aussi laissé sa trace en ville sur de nombreux édifices, gardant un lien fort avec les Cantiliens même durant ses nombreuses années d’exil. Cette exposition propose un parcours chronologique entre la vie du duc d’Aumale et l’évolution de la ville au XIXe siècle.

+33 3 44 53 06 40

