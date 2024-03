EXPOSITION LE DOUX MESSAGE DU MUSICIEN Sarreguemines, mardi 25 juin 2024.

Mardi

La musique et la peinture sont des arts qui ont un lien étroit pouvant inspirer l’un et l’autre. Pierrette Jager et Charles Reslinger capturent l’essence de la musique dans leur peinture les gammes de couleurs jouent au même titre que celles de la musique, des harmonies chantent par des formes et des lignes.

Au cœur des aquarelles et des peintures à l’huile s’expriment la joie, la passion, l’émotion. Georges Braque citait La valse donne une forme au vide, et la musique au silence.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 12:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

