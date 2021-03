Exposition – Le développement durable Espace culturel Dominique Manent,bibliothèque municipale de Clarac, 6 mars 2021-6 mars 2021, Auzeville-Tolosane.

du samedi 6 mars au samedi 17 avril à Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac

La Médiathèque départementale vous propose une exposition consacrée à la stratégie du développement durable. Son but est d’harmoniser 3 pôles majeurs : l’économique, le social et l’écologique. Ce qui suppose le respect des ressources naturelles, des écosystèmes qui permettent la vie sur la planète et une croissance économique à long terme. Un développement doit être équitable, prenant en compte la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion. Les différents panneaux, clairs et concis, abordent des thèmes essentiels traités tant au niveau local (France) que planétaire : les énergies durables, la gestion des déchets, l’eau, les forêts et la déforestation, le patrimoine naturel et la diversité biologique, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la nature en ville…

Adolescents et adultes.

Entrée libre

Espace culturel Dominique Manent,bibliothèque municipale de Clarac Chemin de Sainte Anne, 31210 Clarac Clarac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

