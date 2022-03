EXPOSITION “LE DESTIN DES HOMMES” DE GÉRARD RANCINAN Vivoin Vivoin Catégories d’évènement: Sarthe

EXPOSITION "LE DESTIN DES HOMMES" DE GÉRARD RANCINAN
Prieuré de Vivoin, Vivoin
24 avril 2022 - 24 juillet 2022

L'artiste Gérard Rancinan et l'auteure Caroline Gaudriault croisent depuis près de vingt ans leur regard sur leur époque. Les auteurs qui regardent les brèches de l'Histoire parlent d'une époque bouleversée, tourmentée par des enjeux essentiels sur l'écologie, la politique, le transhumanisme, où il devient tout simplement impossible d'abdiquer. Toujours à la frontière du poétique et du politique, ils nous font comprendre que nous sommes embarqués dans un envol collectif. L'artiste Gérard Rancinan et l'auteure Caroline Gaudriault nous livrent leur vision de la société. À travers des photographies monumentales et des installations d'écriture, ils mettent en scène la dualité fondamentale, entre ce dont on ne peut se soustraire et ce dont on se rend responsable.

