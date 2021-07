Poissy Maison de Fer Poissy, Yvelines Exposition “Le design de métal. Le Mobilier national invité à la Maison de Fer” Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

**Exposition** _**Le design de métal. Le Mobilier national invité à la Maison de Fer.**_ —————————————————————————————- ### À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de Fer vous invite à découvrir son exposition produite en partenariat avec le Mobilier national. _**”Le design de métal. Le Mobilier national invité à la Maison de Fer.”**_ présente une dizaine d’oeuvres, des années 1960 à nos jours, issue des collections du Mobilier national et conçue par l’Atelier de Recherche et de Création et de grands noms du design. Les pièces présentées mettent en exergue les différents métiers et savoir-faire que l’ARC possède autour du métal, en écho aux propriétés architecturales particulières de la Maison de Fer.

Gratuit. Visite libre de 10h à 18h.

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

