Passy Bibliothèque municipale (CBPT) Haute-Savoie, Passy Exposition “Le dernier Bessonneau” de France Bibliothèque municipale (CBPT) Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Passy

Exposition “Le dernier Bessonneau” de France Bibliothèque municipale (CBPT), 18 septembre 2021, Passy. Exposition “Le dernier Bessonneau” de France

Bibliothèque municipale (CBPT), le samedi 18 septembre à 15:30

La bibliothèque de Passy profite des Journées Européennes du Patrimoine pour mettre à l’honneur un aspect du patrimoine de Passy, celui de l’aviation. Venez découvrir, à travers une exposition et un série de photographies l’histoire de cette activité passerande et d’un de ses témoins emblématique, le hangar Bessonneau plus connu sous l’appelation “salle Jean Pernot”.

Entrée libre

L’histoire de l’aviation à Passy et du hangar Bessonneau racontée à travers une exposition richement illustrée de photographies récentes et d’époque. Bibliothèque municipale (CBPT) 4 rue Paul Corbin, Chedde Passy Chedde Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Passy Autres Lieu Bibliothèque municipale (CBPT) Adresse 4 rue Paul Corbin, Chedde Ville Passy lieuville Bibliothèque municipale (CBPT) Passy