Exposition « Le Déploiement » : dernier week-end avant fermeture ! Centre culturel canadien Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Profitez de notre ouverture exceptionnelle le samedi 11 novembre de 14h à 20h pour visiter l’exposition « Le Déploiement » avant sa fermeture !

Seul(e), entre ami(e)s ou en famille, venez découvrir l’exposition « Le Déploiement » de l’artiste montréalaise Emmanuelle Léonard lors d’une ouverture exceptionnelle du Centre culturel canadien, le samedi 11 novembre.

Entrée libre de 14h à 20h.

Visites guidées à 14h30, 16h et 18h avec la commissaire des expositions du Centre culturel canadien, Catherine Bédard (réservation conseillée : reservation@canada-culture.org)

En réunissant un ensemble de photographies et de vidéos réalisées par l’artiste québécoise Emmanuelle Léonard lors d’une résidence dans le Grand Nord auprès des Forces armées, « Le Déploiement » nous plonge dans les enjeux sociaux, environnementaux et géopolitiques de l’Extrême Arctique, aux confins du Canada.

Sous un ciel aux multiples nuances de bleu, Emmanuelle Léonard expérimente le mirage nordique, fait de vastes étendues, de distances indéfinissables et de lumière rasante.

Ouverture spéciale dans le cadre de Paris Photo 2023.

Commissaire : Louise Déry

En partenariat avec la Galerie de l’UQAM (Université du Québec à Montréal)

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : +33144432185 reservation@canada-culture.org

Emmanuelle Léonard – Ranger la nuit, Resolute, 2019