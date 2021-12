Saint-JunienSaint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien Exposition : Le cuivre dans tous ses états Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Haute-Vienne Espace culturel Laurentine Teillet rue Jean Teillet Saint-Junien Tous les jours, y compris fériés de 10h à 19h30. Les samedis 25 décembre et 1er janvier un apéritif sera offert à 11h30. Renseignements Pascal HUC 06.15.63.45.39 ou pascal.huc5@orange.fr – www.pascalhuc.com Pascal Huc expose ses sculptures, lampes et tableaux en cuivre et bois. Artisan d’art, installé à Saint-Junien depuis 2015, il a remporté le prix du jury en juillet 2021 à Cieux lors du festival de l’artisanat et des métiers d’art. En cette fin d’année il invite le public à découvrir l’ensemble de ses pièces. +33 6 15 63 45 39 Tous les jours, y compris fériés de 10h à 19h30. Les samedis 25 décembre et 1er janvier un apéritif sera offert à 11h30. Renseignements Pascal HUC 06.15.63.45.39 ou pascal.huc5@orange.fr – www.pascalhuc.com Saint-Junien Saint-Junien

