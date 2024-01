Exposition Le Cube présente « Ode à la liberté » Le Cube Coworking Montalivet Vendays-Montalivet, lundi 8 janvier 2024.

Le Cube présente Ode à la liberté, une exposition artistique réunissant deux talents exceptionnels, Nichka Sosonka et Francis Leal.

Ces artistes visionnaires ont uni leurs forces pour créer une exposition explorant le thème de la Liberté, valeur centrale dans leur processus créatif. À la croisée de l’abstraction et de l’impressionnisme, leur collaboration offre une expérience visuelle unique et stimulante.

Le Cube Coworking Montalivet 25 Bd du Front de Mer

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecube.coworking@gmail.com

Début : 2024-01-08

fin : 2024-02-28



